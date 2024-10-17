محافظ مطروح: وصول 35 طن تقاوي شعير مدعمة بنصف الثمن

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، إنه تيسيرا على المزارعين والتخفيف من أعبائهم وتوفير مزيد من الخدمات؛ تم وصول 35 طن تقاوى شعير مدعمة من وزارة الزراعة بنصف الثمن للمزارعين على مستوى المحافظة.

وأوضح محافظ مطروح أن الكمية الواردة من إجمالى 250 طن شعير مدعم تصل تباعا، مشيرا إلى أن المستهدف زراعته هذا العام نحو 200 ألف فدان شعير.

وأوضح المهندس أحمد يوسف مدير مديرية الزراعة بمطروح، أنه من المقرر وصول دفعة من تقاوى القمح السبت القادم بمقدار 35 طنا من المستهدف زراعته وهو 10 آلاف فدان قمح مطرى، لافتا إلى أنه سوف يتم توزيعها على جميع الجمعيات الزراعية بالمحافظة وواحة سيوة والريف المصرى مدعومة بنصف الثمن، مشيرا إلى أنه للحصول على التقاوى المدعمة يتم تقديم طلب من المزارع للجمعية الزراعية التابع لها بكل مدينة.