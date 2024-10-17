لابيد: الرد الصحيح على قصف إيران هو مهاجمة منشآتها النفطية

صرح زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الخميس، بأن الرد الصحيح على قصف إيران الصاروخي هو مهاجمة منشآتها النفطية، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف لابيد، أن مفهوم الأمن الإسرائيلي يقضي بضرورة أن تكون الحروب التي نخوضها قصيرة.

وقال مسؤولون أمريكيون، إن خطة إسرائيل للرد على الهجوم الإيراني الذي وقع في الأول من أكتوبر جاهزة دون تقديم مزيد من المعلومات.

وأضافت المصادر أنها تتوقع أن ترد إسرائيل قبل الخامس من نوفمبر.

ومن غير المعروف ما إذا كانت الهجمات الإسرائيلية على إيران ستقتصر على الأضرار المادية التي لحقت بالأصول العسكرية أم أنها ستشمل أيضًا عنصرًا من عناصر الحرب السيبرانية

وتتشاور الولايات المتحدة مع إسرائيل بشأن كيفية خططها للرد على الهجوم الذي شنته إيران في الأول من أكتوبر، وأوضح المسؤولون الأمريكيون أنهم لا يريدون أن تستهدف إسرائيل المواقع النووية أو حقول النفط الإيرانية.

وتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء الماضي، في أول محادثة بينهما منذ شهرين تقريبًا، وأخبره أن الانتقام الإسرائيلي يجب أن يكون "متناسبًا".

وفي وقت سابق، قال مسؤول إسرائيلي إن مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي لم يتوصل بعد إلى قرار بشأن كيفية المضي قدماً في الرد على الهجوم الإيراني.

عد الهجوم الصاروخي الواسع الذي شنته إيران على إسرائيل، يرى خبراء عدة أن التوجه نحو حرب إقليمية قد بدأ فعلاً.

وتعاني منطقة الشرق الأوسط أساساً توتراً شديداً منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة قبل سنة إثر هجوم غير مسبوق شنته حركة حماس داخل الأراضي الإسرائيلية، والتي امتدت الآن إلى لبنان.

ووصفت إيران هجومها الذي استخدمت فيه حوالي 200 صاروخ باليستي، بأنه انتقام لقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "إسماعيل هنية" في طهران في 31 يوليو الماضي، في ضربة نُسبت إلى إسرائيل واغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله في غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية في 27 سبتمبر قُتل فيها أيضاً مسؤول كبير في الحرس الثوري الإيراني.

ويلقى حزب الله دعماً كاملاً من إيران ويعتبر حليفها الرئيسي في المنطقة.