إطلاق البوستر الرسمي لفيلم "الفستان الأبيض" تمهيدًا لعرضه بالسينمات نوفمبر المقبل

طرحت الشركة المنتجة لفيلم “الفستان الأبيض” البوستر الرسمي له استعدادًا لعرضه العالمي الأول في مهرجان الجونة السينمائي يوم 30 من أكتوبر الجاري، ضمن المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة، يعقب ذلك عرض الفيلم في دور السينما المصرية في نوفمبر المقبل.

ويظهر في البوستر الرسمي، أبطال العمل ياسمين رئيس، أحمد خالد صالح وأسماء جلال. تدور أحداث الفيلم حول "وردة"، وهي عروس تفقد فستان زفافها قبل ليلة واحدة من حفل الزفاف، مما يدفعها للانطلاق في رحلة عبر شوارع القاهرة برفقة صديقتها المقربة للبحث عن فستان بديل. من خلال هذه الرحلة، تجد وردة نفسها أمام رحلة أعمق لاكتشاف ذاتها وإعادة التفكير في علاقتها بالمدينة التي تعيش فيها.

وفيلم “الفستان الأبيض” من تأليف وإخراج جيلان عوف ومن بطولة ياسمين رئيس وأحمد خالد صالح وأسماء جلال و سلوي محمد علي ولبني ونس وأروي جودة وإنجي أبو السعود وميمي جمال.

ويضم فريق العمل للفيلم أحمد عبد الله السيد كمنتج إبداعي، وعمر أبو دومة كمدير تصوير، مع تصميم الأزياء من قبل ريم العدل، والموسيقى التصويرية من تأليف خالد حماد، والإشراف الفني والديكور بقيادة عاصم علي.