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الخميس 17 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

"التضامن" تتلقى تقريرًا عن فعاليات الهلال الأحمر المصري "بإيديك تنقذي حياة"

تحت رعاية حرم رئيس الجمهورية

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي
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تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس الهلال الأحمر المصري تقريرًا عن فعاليات مبادرة "بإيديك تنقذي حياة" التي ينفذها الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي تحت رعاية السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية.

وقد قام الهلال الأحمر المصرى خلال الـ15 يومًا الأولي من انطلاق المبادرة بتنفيذ 24 دورة تدريبية في مجال  الإسعافات الأولية، استفاد منها 470 شخصًا؛ إذ تم تزويدهم بالمعرفة الضرورية لمواجهة الحالات الطارئة والتعامل معها بفعالية.

كما تم تنظيم 10 ندوات توعوية في مختلف المحافظات، استهدفت رفع مستوى الوعي بأهمية الإسعافات الأولية، وبلغ عدد المستفيدين منها 501 شخص.

وتأتي هذه الجهود المتواصلة ضمن التزام الهلال الأحمر المصري بتعزيز صحة وسلامة المجتمع، وتوسيع نطاق التأثير الإيجابي للمبادرة، والتي تستهدف تقديم دورات تدريبية في مجال الإسعافات الأولية إلى الرائدات الاجتماعيات لإكسابهن المهارات لتقديم الخدمة الإسعافية الصحيحة ونقلها لأفراد مجتمعاتهن مما يساهم في تقليل مضاعفات الإصابة وإنقاذ حياة المصابين.

كما تستهدف المبادرة 15 ألف رائدة اجتماعية، حيث من المقرر عقد 500 دورة تدريبية في مختلفة محافظات الجمهورية، كما تنتشر المبادرة في الأماكن العامة بمختلف المحافظات كمراكز الشباب.

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