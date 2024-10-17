الدفاع المدني بغزة يكشف عن الوضع الميداني الحالي بالقطاع

كشف محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني بقطاع غزة عن الوضع الميداني الحالي لقطاع غزة حتى صباح اليوم ولليوم 375 للحرب على غزة .

وقال إنه ففي محافظة الشمال ولليوم الثاني عشر على التوالي تحاصر قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا بشكل كامل وتفرض سياسة تجويع لعدد 200000 مواطن دون طعام ولا شراب ولا دواء منذ الحصار المفروض على المخيم، مع قصف ونسف للكثير من المباني والبنية التحتية في محافظة شمال قطاع غزة وما زال العشرات من الشهداء تحت أنقاض المنازل وفي الطرقات دون قدرة طواقمنا على انتشالهم بسبب المنع الإسرائيلي كما ان جباليا تُباد وتتعرض للموت الممنهج.

وأوضح أنه في محافظة غزة هناك 12 شهيد وجرحى حتي الآن نتيجة قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة "القرم" قرب البرج الإيطالي في حي النصر مع قصق إسرائيلي على منزل يعود لعائلة "الدهشان" في منطقة الصبرة جنوبي مدينة غزة وشهيدان وجرحى نتيجة قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة "الخيري" محيط مفترق عبد العال في مدينة غزة.

وفي محافظة الوسطى سقوط شهيدان نتيجة قصف إسرائيلي على مركبة في بلدة الزوايدة، وفي محافظة رفح سقوط شهيد نتيجة قصف إسرائيلي قرب منطقة صوفا شرقي مدينة رفح