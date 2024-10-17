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الخميس 17 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

السجن 3 سنوات لعاطل يتاجر في الآيس المخدر ببورسعيد

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة
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قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد حسام النجار، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: أحمد محمد مصطفى، الرئيس بالمحكمة، ومحمد مرتضى مرام، نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية: طارق عكاشة وخالد خضير، بمعاقبة عاطل مُدان بالإتجار في الآيس المخدر بالسجن 3 سنوات.

وتعود أحداث القضية رقم 4400 لسنة 2024 جنح الزهور، والمقيدة برقم 1004 لسنة 2024 كلي بورسعيد، إلى يوم 5 يونيو عام 2024 بدائرة قسم الزهور، باتهام المدعو:"ش.ح.م"، عاطل، بإحراز مخدرا للميثافيتامين - الآيس - بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وثبت معمليا أن المضبوطات لجوهر الميثان فيتامين المخدر - الآيس - ووزنت على الميزان الحساس 178 جراما.

حكمت المحكمة على المتهم بالسجن لمدة 6 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته المصاريف الجنائية.

بورسعيد جنايات بورسعيد الآيس السجن عاطل