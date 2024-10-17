اتحاد الغرف العربية: مبادرة طارئة لـ«التجارة الدولية» لدعم لبنان وفلسطين

التقى أمين عام اتحاد الغرف العربية، وعضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية العالمية الدكتور خالد حنفي، مدير عام غرفة التجارة الدولية جون دانتون، وذلك خلال مشاركته في فعاليات مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية والقمة الإقليمية الأولى للاتحاد العالمي للغرف التجارية في أوروبا وآسيا يومي 15 و16 أكتوبر 2024 في إسطنبول، تركيا.

واستعرض الطرفان آليات التنسيق والتعاون بين اتحاد الغرف العربية وغرفة التجارة الدولية، بما يخدم المصالح المشتركة.

واقترح أمين عام الاتحاد الدكتور خالد حنفي مجموعة من المشاريع المشتركة التي يمكن من خلالها لغرفة التجارة الدولية مساعدة البلدان العربية التي تعاني أوضاعا وظروفا اقتصادية واجتماعية استثنائية.

وكشف أمين عام الاتحاد، عن استعداد غرفة التجارة الدولية لإطلاق مبادرة من اجل تقديم مساعدة طارئة إلى كل من القطاع الخاص في لبنان ممثلا باتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة وفلسطين ممثلا باتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية، في ظل الأوضاع الدائرة في هذين البلدين، وذلك من خلال جمع الأموال اللازمة عبر صناديق التمويل الدولية ولا سيما البنك الدولي. حيث ستكون المبادرة بالتنسيق المباشر من جانب غرفة التجارة الدولية التي تمثل القطاع الخاص الدولي، مع القطاع الخاص في كلامن لبنان وفلسطين.

ورحب امين عام الاتحاد الدكتور خالد حنفي بالمبادرة، وابدى رغبة الاتحاد الكاملة للتعاون مع غرفة التجارة الدولية من اجل إنجاح هذه المبادرة، وذلك عبر التنسيق والتواصل مع اتحاد الغرف اللبنانية واتحاد الغرف الفلسطينية، وذلك بما يساعد على التخفيف من من آثار وتداعيات الظروف الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية الراهنة في كلا البلدين.



جدير بالذكر أن غرفة التجارة الدولية هي منظمة عالمية تمثل الشركات وتتحدث باسمها وتدافع عن مصالحها، وهي الناطق الرسمي الوحيد باسم الشركات المعترف به من قبل المؤسسات الدولية.

وأنشئت عام 1919، لإيجاد تنظيم عالمي يُمثــّل فيه جميع أصحاب الأعمال ليدافع عن مصالحهم ويمثلهم لدى الحكومات والمؤسسات الدولية. وتضم الغرفة حاليا أعضاء منتسبين يمثلون ملايين الشركات التي تنحدر من أكثر من 120 بلدا في العالم. وتتوفر على هيئات تمثيلية وطنية في أكثر من 90 بلدا عضوا في الغرفة. وتتمتع غرفة التجارة الدولية بثلاثة أنشطة رئيسية - وضع القواعد والتحكيم والسياسات - وتوفر خدمات أساسية مثل التحكيم في غرفة التجارة الدولية والتدريب ومكافحة الجرائم التجارية وتسهيل الجمارك.

تجدر الإشارة إلى أنه تركز موضوع القمة الإقليمية الأولى للاتحاد العالمي للغرف التجارية في أوروبا وآسيا على موضوع "نهج تعاوني للعمل المناخي"، وذلك بغية توفير المعلومات حول آخر التطورات في مجال تغير المناخ وزيادة الوعي بالممارسات التي تنفذها الغرف ومجتمع الأعمال استجابةً لاعتبارات المخاطر المناخية، بما في ذلك خطط الاستثمار واستراتيجيات الشركات والمسؤوليات الاجتماعية للشركات.



كذلك جرى على هامش أعمال مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية والقمة الإقليمية الأولى للاتحاد العالمي للغرف التجارية في أوروبا واسيا، عقد لقاءات بين المديرين التنفيذيين للغرف ووفود الأعمال من مختلف دول المنطقة، بالإضافة إلى ترتيب اجتماعات بين الشركات.