محافظ الغربية يناشد المواطنين بسرعة إنهاء ملفات التصالح

ناشد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، المواطنين بسرعة إنهاء ملفات التصالح في مخالفات البناء، واستكمال المستندات المطلوبة بما يترتب عليه صدور قرار بقبول التصالح، مشددًا على ضرورة إنهاء هذا الملف الذي توليه القيادة السياسية أهمية قصوى لأنه يمس حياة المواطنين ويؤثر على أنشطتهم اليومية، إلى جانب قدرته على إتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلي.

جاء ذلك خلال متابعته اليومية لسير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية، لاستقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، للتأكد من انتظام سير العمل وتذليل العقبات أولًا بأول وتبسيط الإجراءات وتسريع معدلات الأداء، بهذا الملف الحيوي.

وأشار المحافظ الى أن المراكز التكنولوجية تعمل على تسهيل وتبسيط الإجراءات للمواطنين، من خلال توفير جميع سبل الدعم والمساعدة، وتوجيه فرق العمل إلى التعامل السريع والفعّال مع الطلبات، مضيفًا أن هناك فرق عمل مدربة خصيصًا للتعامل مع كثافة الطلبات، وضمان عدم حدوث أي تكدس أو تأخير في إنهاء الإجراءات.

وتابع الجندي سير منظومة العمل بالملف بجانب استعراض إجمالي عدد الطلبات التي تم تقديمها بالمراكز التكنولوجية، والتي تمت معاينتها والمعاينات التي تم تسجيلها على منظومة المتغيرات المكانية، وردود الإدارات الهندسية وأملاك الدولة على المتغيرات المكانية وإجمالي شهادات بيانات التصالح التي تم تسليمها للمواطنين المتقدمين بطلبات وملفات تصالح.

وشدد محافظ الغربية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة سير العمل داخل المراكز التكنولوجية لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وسرعة إنهاء الطلبات المقدمة من المواطنين وإنهاء مصالحهم في أسرع وقت.