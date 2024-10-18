قبل انطلاقها بمدينة الغردقة.. كل ما تريد معرفته عن بطولة العالم للكرة الشاطئية

بدأت مصر منذ عدة أيام في استقبال منتخبات دول إفريقيا وذلك استعدادًا للمشاركة بتصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية، التي تستضيفها جمهورية مصر العربية، وتقام منافساتها بمدينة الغردقة، فى الفترة من 19 إلى 26 أكتوبر الجاري.

وستقام بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA في جزيرة ماهيه أحد أكبر جزر جمهورية سيشيل بعاصمة فيكتوريا في الفترة من 1 إلى 11 مايو 2025.

تاريخ بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية

انطلقت هذه البطولة بداية من عام 1995 واستمرت حتى عام 2004 دون رعاية من الاتحاد الدولي لكرة القدم، إلى أن ضمها وبدأ في تنظيمها الفيفا منذ بداية عام 2005.

لتعد هذه النسخة رقم 13 من البطولة التي انطلقت عام 2005 والتي أصبحت تجري مرة كل سنتين بدءاً من عام 2009. ومع تنظيم نسخة 2025 في سيشيل، ستكون البطولة قد حطت رحالها في كافة الاتحادات القارية خلال 12 سنة فقط: آسيا (دبي 2009 و2024)، وأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الباهاما 2017)، وأمريكا الجنوبية (باراغواي 2019)، وأوقيانوسيا (تاهيتي 2013)، وأوروبا (إيطاليا 2011 والبرتغال 2015 وروسيا 2021).

ستكون هذه المرة الأولى التي تجري منافسات البطولة في إحدى دول الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وبعد فترة قصيرة من تنظيم النسخة السابقة الناجحة ، كأس العالم لكرة القدم الشاطئية الإمارات 2024 دبي FIFA والتي شهدت مبارياتها حضور أكثر من 70 ألف شخص.

نظام البطولة

سيتم تقسيم المنتخبات الـ16 إلى أربع مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة أربعة فرق.

سيتأهل صاحبا المركز الأول والثاني في كل مجموعة إلى مرحلة خروج المغلوب، والتي تشمل الدور ربع النهائي، ثم نصف النهائي، وأخيراً مباراة تحديد المركز الثالث والنهائي.

وتأهلت 5 منتخبات حتى الآن للمشاركة في كأس العالم للكرة الشاطئية، وهم: إسبانيا، سيشيل، البرتغال، إيطاليا وبيلاروسيا.

وتبقى 11 مقعدًا بالبطولة بواقع 3 مقاعد لقارة آسيا، 2 لقارة أفريقيا، 2 للكونكاكاف، 3 مقاعد لقارة أمريكا الجنوبية ومقعد لأوقيانوسيا.

"مصر" في بطولة "الشاطئية"

يستعد منتخب مصر لحسم اللقب والتأهل وخاصة مع استضافة مدينة الغردقة للمنافسات .

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى التي تضم كل من: المغرب، تنزانيا وغانا، رفقة الفراعنة، تضم المجموعة الثانية منتخبات: السنغال، موزمبيق، مالاوي وموريتانيا.

ويصعد منتخبين فقط من قارة أفريقيا إلى كأس العالم .

الدول المضيفة لكأس العالم للشاطئية

ففي إفريقيا تستقبل مصر البطولة من الفترة 19 إلى 26 أكتوبر ، وفي أوروبا سيتم إستضافة البطولة في الأندلس –اسبانيا ، وفي أوقيانوسيا سيتم إستضافة البطولة في جزر السولومون، وآخيرا سيتم استضافة التصفيات ايضا في إمريكا الجنوبية و آسيا

سجل الألقاب في بطولة "الشاطئية "

حازت دولة البرازيل على النصيب الأكبر في التتويج ببطولة كأس العالم للكرة الشاطئية، ففازت باللفب 6 مرات.

وفيما يلي نستعرض ابطال على مدار السنوات كالآتي "2005 فرنسا – 2006 البرازيل – 2007 البرازيل – 2008 البرازيل – 2009 البرازيل – 2011 روسيا – 2013 روسيا – 2015 البرتغال -2017 البرازيل – 2019 البرتغال – 2021 فريق الاتحاد الروسي – 2024 البرازيل"

أما الفائزون بالكرة الذهبية فجاءت كالتالي: " 2005ماجر (البرتغال) - 2006ماجر (البرتغال) - 2007بورو (البرازيل) -2008 أماريل (إسبانيا) – 2009ديان ستانكوفيتش (سويسرا) - 2011إيليا ليونوف (روسيا) - 2013 برونو تشافييه (البرازيل) - 2015 هيمانو تاياروي (تاهيتي) - 2017محمد أحمد زاده (جمهورية إيران الإسلامية) - 2019 أوزو موريرا (اليابان) - 2021 نويل أوت (سويسرا) - 2024جوسيب جونيور (إيطاليا) ".