حقل إرشادي لتطبيق نتائج مشروع إنتاج خرائط خصوبة التربة بالوادي والدلتا

نفذ معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة حقل ارشادي لتطبيق نتائج خرائط خصوبة التربة لتقدير الاحتياجات السمادية للمحاصيل بالوادي والدلتا.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف الإرشاد الزراعي والتواصل الدائم والمستمر مع المزارعين في الحقول لرفع قدرات المزارعين والمهندسين الزراعيين وتقديم الدعم الفني لهم وبتكليفات أ.د عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور محمد الخولي مدير معهد بحوث الاراضي والمياه والبيئة في هذا الشأن.

وقام طه المغربي وكيل معهد بحوث الاراضي والمياه والبيئة بتنظيم يوم حقل لمحصول الذرة صنف هجين فردي 444 بمركز دمنهور زاوية غزال بمحافظة البحيرة بالتعاون مع د. حسني محمد عطيه وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة وبحضور المزارعين والمهندسين الزراعيين وعدد من الباحثين بالمعهد ومهندسي الإرشاد بالمديرية.



وذلك بهدف وضع المقررات السمادية للمحاصيل الاستراتيجية، وترشيد إستخدام الاسمدة الازوتية بغرض خفض إنبعاثات الاحتباس الحراري وتقليل غسيل الاسمدة الازوتيه مع مياه الري مما يحفظ البيئة من التلوث والحفاظ علي صحة التربة.

وضبط معدلات التسميد للوصول الي النسبة العالمية للاتزان بين العناصر السمادية الكبري في التربة المصريةما ينعكس بتوفير عملة صعبة للدولة المصرية، وعظيم إنتاجية المحاصيل من وحدة الارض والسماد لتحقيق الامن الغذائي وزيادة العائد الاقتصادي.



وكانت آلية التطبيق للحقل الارشادي تخفيض نسبة 10 % من المقرر السمادي في الاراضي ذات المحتوي المتوسط من عنصر النتروجين وكذلك تخفيض نسبة 15 % من المقرر السمادي في الاراضي ذات المحتوي المرتفع من عنصر النتروجين والتي اظهرته مخرجات خريطة الخصوبة .