تراجع شبه جماعي لمؤشرات البورصة في منتصف تعاملات اليوم الخميس

تراجعت مؤشرات البورصة بصورة شبه جماعية، في منتصف تعاملات، اليوم الخميس، وهبط مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.67%، ليصل إلى مستوى 30,340.39 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.39%، وصولًا إلى مستوى 3,173.11 نقطة، وكذا مؤشر EGXSP بنسبة 0.13%، وصولًا إلى 6,420.06 نقطة.

كما انخفض المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.12%، ليصل إلى مستوى 10,843.52 نقطة. وهبط أيضاً مؤشر EGX30capped بنسبة 0.88%؛ ليصل إلى مستوى 37,560.77 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.68%، مسجلًا 13,253.5 نقطة.

بينما صعد مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.27%، وصولًا إلى 7,709.88 نقطة.