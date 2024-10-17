انتهاء الاستعدادات لافتتاح فعاليات مهرجان أسوان "تعامد الشمس".. صور

أقيمت أمس الأربعاء البروفة الأخيرة لحفل انطلاق مهرجان أسوان "تعامد الشمس"، بمسرح فوزي فوزي بأسوان، الذي يقام في الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، ويستمر حتى 22 أكتوبر.

المهرجان تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، تزامنا مع الاحتفال بتعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني بمعبد أبي سمبل.

وتابع الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، البروفات النهائية لحفل الافتتاح، حيث استعرضت الفرق التسع المشاركة فقراتها الفلكلورية استعدادا للعروض التي ستقدم في أكثر من 10 مواقع مختلفة بمحافظة أسوان.

تضمنت البروفات عروضا متنوعة لفرق الفنون الشعبية المشاركة بالمهرجان وهي فرقة "أسوان، الأقصر، توشكى التلقائية، الغربية، الأنفوشي، بور سعيد، التنورة التراثية، ملوي، الوادى الجديد، وقدمت الفرق مزيجا من الرقصات والأغاني التراثية المميزة لكل محافظة.

واعتبارا من 18 حتى 20 أكتوبر، تقام عروض المهرجان في مواقع مسرح فوزي فوزي، قصر ثقافة كركر، قصر ثقافة دهميت، قصر ثقافة حسن فخر الدين، قصر ثقافة الرديسية، قصر ثقافة السباعية، قصر ثقافة كوم أمبو، مكتبة الطفل بدراو، بيت ثقافة كلابشة، وبيت ثقافة نجع الفرس.

يقام المهرجان بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وينفذ من خلال الإدارة العامة للمهرجانات برئاسة إيمان حمدي، والإدارة العامة للفنون الشعبية برئاسة الفنان محمد حجاج، وفرع ثقافة أسوان، برئاسة يوسف محمود.

ومن المقرر أن تنتقل الفرق لتقدم عروضها بمدينة أبي سمبل حيث يشهد يوم 21 أكتوبر حفلين، الأول بمعبد أبي سمبل في السادسة والنصف مساءً، والثاني بمسرح سوق المدينة في التاسعة مساءً، وتختتم الفعاليات بعروض المعبد صباح اليوم التالي تزامنا مع تعامد الشمس.