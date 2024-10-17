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الخميس 17 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

اليوم.. الليلة الختامية لمولد السيد البدوي بطنطا

ارشيفيه
ارشيفيه
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يختتم مساء اليوم بمدينة طنطا بمحافظة الغربية مولد السيد أحمد البدوى، بفعاليات الليلة الختامية بحلقات الذكر والمديح والإنشاد واحتفالية الأوقاف.

ومن المنتظر أن تشهد الليلة الختامية للمولد الذى انطلق الجمعة الماضية، إقامة حلقات الابتهالات والمديح فى سرادقات الطرق الصوفية المختلفة، بحضور المنشدين والمبتهلين، الذين يحرصون على المشاركة سنويا فى المولد.

جدير بالذكر أن آلاف المواطنين يتوافدون على مدينة طنطا للاحتفال بمولد السيد البدوي، وتشهد فيها المدينة رواجا تجاريا وسياحيا كبيرا واتخذت محافظة الغربية بقيادة اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، كافة الإجراءات للاحتفال بمولد السيد البدوي الذي يتزامن مع ذكرى احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية