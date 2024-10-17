الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج اليوم

حذرت هيئة الارصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية اليوم الخميس على غرب البحر المتوسط (الإسكندرية- العلمين -مطروح ) ليصل ارتفاع الأمواج من (2.5 :3.5 متر).

كما تنشط الرياح الشمالية علي مسطح البحر المتوسط تبلغ سرعتها من 40 الي 60 كم /س .

وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وتمتد خفيفة الى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

وكشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، اليوم الخميس، أنه طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وطقس معتدل الحرارة في أول الليل ومائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

كما يشهد اليوم الخميس، شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتكون الرياح معتدلة تنشط أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس على القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 للعظمى والصغرى 21 درجة، وعلى السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى 21 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 32 للعظمى والصغرى 25 وعلى شمال الصعيد 30 للعظمى والصغرى 19 درجة، وعلى جنوب الصعيد 34 للعظمى والصغرى 22 درجة.