"القاهرة الإخبارية": الوضع الإنساني بشمال غزة كارثي.. والاحتلال يحظر توريد البضائع للقطاع

قال يوسف أبو كويك مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إن الوضع الإنساني بعموم قطاع غزة الواقع كارثي لكنه أكثر سوءًا في المحافظة الشمالية من قطاع غزة، حيث جددت وزارة الصحة اليوم نداءاتها للسماح بتوريد الوقود إلى مشفى كمال عدوان والمشفى الإندونيسي والعودة في الشمال وحذرت من أن الموت بالفعل يتهدد الأطفال الخدج في هذه المشافي مع استمرار العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف كل مقومات الحياة في المنطقة الشمالية.

وأضاف أبو كويك اليوم الخميس، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال دمر البنى التحتية هناك، ودمر آبار المياه، والمخبز الوحيد الذي كان يمكن أن يقدم الخدمة لأهالي محافظة الشمال أحرقه الاحتلال بشكل كلي، إضافة إلى أن مخازن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين هناك دمرها الجيش.

كما اغتال أحد موظفي "الأونروا" والذي كان يشرف بشكل مباشر على توزيع المساعدات لذلك الواقع الإنساني هناك كارثي لا توجد سلع أساسية يقتات عليها المحاصرون في منطقة جباليا، إضافة إلى الشح كبير بالمياه الصالحة للشرب لذلك دائما ما نقول إن من تبقى في شمال قطع غزة يهدده الاحتلال بالموت قتلا أو جوعا وعطشا مع استمرار هذا الحصار المطبق على المنطقة الشمالية.

وأوضح المراسل، أن هناك محافظات في القطاع يحظر الاحتلال الإسرائيلي توريد البضائع إليها محافظات وصل فيها الفقر نسب غير مسبوقة وفق مؤسسات دولية بلغت إحصاءات تشير إلى نسب الفقر 100% في قطاع غزة ونسبة الغلاء جاوزت 280% في ظل واقع اقتصادي منهار في ظل منظومة صحية تهاوت منذ الشهور الأولى على وقع الضربات واعتقال الكوادر الطبية واستهدافهم لذلك نحن نتحدث عن واقع غير مسبوق يعيشه الفلسطينيون مع دخول هذه الحرب عامها الثاني واستمرار الاعتداءات والعمليات البرية والقصف وإن كان متباينا ما بين منطقة وأخرى.