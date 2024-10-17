حالة إصرار من الفلسطينيين على البقاء في شمال غزة

قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إن الوضع الميداني في قطاع غزة على حاله، والتوتر يسود المحافظة الشمالية مع استمرار العملية العسكرية البرية هناك، مؤكدًا أن هناك حالة من الإصرار من قبل الأهالي على البقاء في المحافظة الشمالية رغم صعوبة الوضع الميداني وكثافة القصف الإسرائيلي.

بعض الشبان حاولوا العودة إلى منطقة جباليا رغم حالة الحصار

وأضاف أبو كويك، اليوم، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه صبيحة هذا اليوم حاول بعض الشبان العودة إلى منطقة جباليا رغم حالة الحصار التي يفرضها الاحتلال على المخيم بعضهم تمكن بالفعل من العودة لكن ذلك لا يعني أن منطقة جباليا آمنة ويمكن العودة إليها فكثافة النيران هناك تحول دون عودة المدنيين إلى منازلهم.

وأوضح، أنه قبل قليل تمكنت الطواقم الطبية من انتشال ثلاثة جرحى من منطقة بركة أبو راشد باتجاه مشفى كمال عدوان بمخيم جباليا، وخلال ساعات فجر هذا اليوم واصل الجيش عمليات تفجير المنازل والمربعات السكنية خاصة في المناطق الغربية من المخيم منطقة بير النعجة وأطراف الفالوجا شهدت قصفًا مدفعيًا عنيفًا، إضافةً إلى عمليات التفجير تحت السيطرة التي يقوم بها الجنود.

ولفت، إلى أنه فجر اليوم، كانت هناك عدة مناشدات من عوائل محاصرة يقترب منها الجيش الإسرائيلي خاصةً في منطقة الصفطاوي الواقع إلى الشمال الغربي من مدينة غزة وتحاول طواقم الدفاع المدني الوصول إلى هناك لانتشال النسوة والأطفال المحاصرين في منازلهم.