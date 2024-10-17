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الخميس 17 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة 3 متهمين للجنايات في تجارة مواد مخدرة وأسلحة نارية

مخدرات
مخدرات
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قررت نيابة الزيتون إحالة 3 متهمين قاموا تكوين عصابة لتجارة بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية لمحكمة الجنايات في الزيتون.

وكان قسم شرطة حلمية الزيتون، تلقي معلومات تفيد قيام بعض 3 اسخاص، بتكوين عصابة لترويج وبيع المواد المخدرة، والأسلحة النارية، في نطاق دائرة القسم وبتقنين الإجراءات، وجمع المعلومات تم إلقاء القبض على 3 عاطلين ولهم 3 معلومات جنائية وأرشدوا عن مخزن مستأجرا، يمارسوا به نشاطهم الإجرامي، وبتفتيشه خلال تواجدهم تم العثور بحوزتهم على كمية كبيرة لمخدر الحشيش 4 فرد خرطوش طلقات نارية كمية من الهيروين مبالغ مالية من حصيلة نشاطهم.

وبمواجهتهم أقروا بتجارة المواد المخدرة، والأسلحة لتحقيق الأرباح المالية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

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