إحالة 3 متهمين للجنايات في تجارة مواد مخدرة وأسلحة نارية

قررت نيابة الزيتون إحالة 3 متهمين قاموا تكوين عصابة لتجارة بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية لمحكمة الجنايات في الزيتون.

وكان قسم شرطة حلمية الزيتون، تلقي معلومات تفيد قيام بعض 3 اسخاص، بتكوين عصابة لترويج وبيع المواد المخدرة، والأسلحة النارية، في نطاق دائرة القسم وبتقنين الإجراءات، وجمع المعلومات تم إلقاء القبض على 3 عاطلين ولهم 3 معلومات جنائية وأرشدوا عن مخزن مستأجرا، يمارسوا به نشاطهم الإجرامي، وبتفتيشه خلال تواجدهم تم العثور بحوزتهم على كمية كبيرة لمخدر الحشيش 4 فرد خرطوش طلقات نارية كمية من الهيروين مبالغ مالية من حصيلة نشاطهم.

وبمواجهتهم أقروا بتجارة المواد المخدرة، والأسلحة لتحقيق الأرباح المالية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.