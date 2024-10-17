دفن عامل والاستعلام عن الحالة الصحية لابنه في حادث تصادم بالجيزة

صرحت النيابة العامة بالجيزة بدفن جثمان عامل لقى مصرعه في حادث تصادم دراجة نارية “موتوسيكل” وسيارة نقل بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة، كما استعلمت النيابة عن الحالة الصحية لنجل الضحية الذي كان رفقة والده في الحادث، ولحقت به إصابات متفرقة.

كما باشرت النيابة التحقيق مع سائق السيارة النقل عقب ضبطه، واستمعت لأقواله، وأمرت بإجراء تحليل مواد مخدرة له.

مصرع عامل وإصابة نجله في حادث تصادم بحدائق الأهرام

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى ومصاب بمنطقة حدائق الأهرام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام دراجة نارية موتوسيكل وسيارة نقل، نتج عن الحادث مصرع عامل بينما أصيب نجله مستقلي الدراجة النارية جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصاب إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببة في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.