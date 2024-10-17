ضبط مواد غذائية وأسمدة مجهولة المصدر خلال حملات تفتيشية في الشرقية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالشرقية، اليوم الخميس، حملة مكبرة برئاسة المهندس عبد الكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية بالاشتراك مع حملة تموين الصالحية الجديدة برئاسة نشأت عبد الله، وحملة تموين الحسينية برئاسة العدلي السيد، وإبراهيم عبد السلام رئيس الرقابة، ومجدي فايد ومصطفى البقري.

وأسفرت عن تم ضبط مصنع مثلجات ولوليتا وبالتفتيش تبين أنه غير مرخص ويقوم بتقليد علامة تجارية على منتجاته، وتم التحفظ على 200 كرتونة مثلجات غذائية بإجمالي 1200 عبوة وتم تحرير محضر لإدارة مصنع بدون ترخيص وتقليد علامة تجارية وإنتاج سلع مجهولة المصدر.

كما تم تحرير 14 محضر لإنتاج خبز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجين وعدم الإعلان عن الأسعار، كما تم تحرير 6 محاضر جنح ضد صاحب مخبز سياحي وتم ضبط 20 شيكارة دقيق فاخر مجهولة المصدر بناحية القصاصين وتم تحرير 4 محاضر ضد تجار تموينين (لعدم الإعلان عن أسعار - عدم ممارسة النشاط).

كما قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بإدارة تموين منيا القمح برئاسة أحمد القواشتي، بحملة تفتيشية أسفرت عن ضبط 5 طن سماد كبريتات كالسيوم مجهولة المصدر بمخزن أسمدة وطن و550 كيلو دقيق فاخر مجهول المصدر بمخبزين سياحي و950 كيلو دقيق فاخر مجهول المصدر بمصنع بسكويت و325 كيلو علف بياض مجهول المصدر بمحل أعلاف و190 عبوة عصير مجهول المصدر بمخزن للمواد الغذائية و250 كيلو مركزات أعلاف.

كما تم تحرير محضر ضد صاحب محطة تموين سيارات للكشط وشطب بسجل 21 بترول ومحضر لتعطيل جهاز ATG وتم ضبط صاحب مستودع لتصرفة في 220 إسطوانة بوتاجاز منزلية.

وقامت حملة قطاع تموين جنوب برئاسة عاطف عراقي بالاشتراك مع حملة منيا القمح برئاسة طلعت رشدي، حيث أسفرت الحملة عن ضبط 30 شيكارة دقيق فاخر بما يعادل طن ونصف دقيق فاخر مجهول المصدر بمخبز سياحي وتم ضبط 2 طن لب مجهول المصدر بمخزن للتسالي، كما تم ضبط 2000 زجاجة مياه معدنية مجهولة المصدر بمخزن مواد غذائية وضبط 20 كيس لحم مفروم مجهول المصدر بمطعم فطائر و10 كراتين كبدة مجمدة بمحل لحوم مجمدة .

كما قامت حملة تفتيشية من إدارة تموين كفر صقر برئاسة عبدالرؤوف سويلم، بضبط أحد المواطنين وبحوزته 21 شيكارة دقيق بلدي استخراج 87.5 % قبل بيعه وتهريبة بالسوق السوداء بإجمالي كمية قدرها طن و50 كيلو وتم تحرير محضرين لعدم الإعلان عن أسعار السلع .

وقامت إدارة تموين بلبيس برئاسة أحمد مرسي، مدير الإدارة بتحرير 9 محاضر ضد أصحاب المخابز البلدية وضبط 1200 كيس مواد غذائية حوالي طن و250 كيلو مجهول المصدر داخل أحد المخازن.

وكلف المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.