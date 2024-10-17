وزير الري: تسجيل أعلى درجات حرارة واستهلاك للمياه في 2024

أعلن الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن عام 2024 شهد أعلى درجات حرارة واستهلاكا للمياه على الإطلاق، مؤكدًا أن الوزارة استعدت لموسم الصيف الحالي منذ نهاية صيف 2023، ورغم التحديات، لم تُقطع المياه عن المواطنين.

وأضاف سويلم أنه تم عقد ورش عمل في مختلف المحافظات لوضع خطط للتغلب على أي معوقات داخل الإدارات، مع جدول زمني محدد للتنفيذ. وأشار إلى الجهود المبذولة على مدار الساعة لضمان إدارة فعالة لكافة عناصر المنظومة المائية، مما ساهم في تجنب أزمات مائية كبيرة خلال الصيف المنتهي.

وخلال إطلاق الحملة القومية "على القد" اليوم الخميس، ضمن فعاليات اليوم الختامي من أسبوع القاهرة السابع للمياه، دعا سويلم المواطنين إلى الوعي بالتحديات المائية الناتجة عن محدودية الموارد والزيادة السكانية والتغيرات المناخية. وأكد على أهمية دورهم في ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها من التلوث.

تشارك في حملة "على القد" وزارات الأوقاف والثقافة والتربية والتعليم والزراعة والنقل والبيئة، إضافةً إلى الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، بهدف نشر الوعي حول أهمية الحفاظ على المياه.

تستهدف الحملة توعية المواطنين بالمشكلات المائية، من خلال إدراج معلومات في الندوات وخطب الجمعة، واستخدام أساليب مبسطة لنشر الرسائل. كما تشمل الحملة توزيع ملصقات توعوية في محطات وقطارات المترو، وإطلاق تنويهات عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، والاستفادة من جسور الترع التي تم تأهيلها لنشر الرسائل التوعوية.