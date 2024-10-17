السبت.. استئناف سائق أوبر على حكم سجنه بهتك عرض فتاة التجمع

تنظر محكمة مستأنف جنايات مدينة نصر بالقاهرة السبت المقبل ثاني جلسات نظر الاستئناف المُقدم من «سائق أوبر» على حكم سجنه المشدد 15 عامًا على خلفية اتهامه بهتك عرض وخطف بالإكراه «فتاة التجمع» .



وعاقبت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، في 14 يوليو 2024، سائق أوبر المتهم بهتك عرض «فتاة التجمع» وخطفها عن طريق الإكراه بالسجن المشدد 15 عامًا عما نسب إليه من اتهام.



كشف أمر الإحالة قيام المتهم "حسين .أ" بخطف أنثي هي المجني عليها" نبيلة .إ" بالاكراه الواقع عليها وقد اقترنت تلك الجناية بجناية اخري انه في ذات المكان والزمان قام بهتك عرض المجني عليها بان اشهر في وجهها سلاحا ابيض “كتر” واحدث اصابتها الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتها وحسر عنها ملابسها عنها وقام بملامسة موطن العفة باليد قاصدا من ذلك هتك عرضها .



كما اضاف امر الاحالة احراز المتهم أداة قاطع "كتر" دون ان يوجد لحملها او احرازها او حيازتها مسوغ قانوني او مبرر من الضرورة او الحرفية.

تحقيقات النيابة العامة

وثبت بتحقيقات النيابة العامة أن المجني عليها استقلت سيارة المتهم عبر تطبيق النقل الذكي "أوبر"، فأغلق المتهم التطبيق ليحول دون تتبعه، واصطحبها إلى طريق صحراوي بعيدا عن أعين المارة، ثم توقف بالسيارة وترجل منها إلى مقعد المجني عليها وقام بهتك عرضها وحال مقاومتها له، تعدى عليها ضربًا محدثًا إصابتها وهددها بسلاح أبيض، فاستغاثت باثنين من المارة - أيداها بالتحقيقات- وفر المتهم هاربًا.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الممثل القانوني لشركة "أوبر" فشهد بأن المتهم لم يبدأ إشعار الرحلة، كأنه لم يلتقِ المجني عليها، كما أغلق التطبيق بمكان الواقعة على النحو المشار إليه سلفًا، وقدم مقطعًا ملتقطًا من الأقمار الصناعية يفيد خط سير المتهم وصولًا إلى مكان الواقعة.

وأضاف بأن حساب المتهم عبر تطبيق الشركة سبق وأن تم إغلاقه، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده بالتحرش الجنسي، إلا أنه أنشأ حسابًا آخر باستخدام مستندات غير صحيحة.