الأوقاف الإسلامية: 260 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى منذ صباح اليوم

أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن نحو 260 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى منذ صباح اليوم الخميس، وذلك حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

واقتحم 260 مستعمرًا المسجد الأقصى، بحماية شرطة قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما أشارت مصادر، إلى أن قوات الاحتلال نصبت حاجزًا عسكريًا عند باب الأسباط لعرقلة وصول المواطنين إلى المسجد الأقصى.

وعززت شرطة الاحتلال من تواجدها في القدس القديمة والمسجد الأقصى ومحيطه، لتأمين اقتحامات المستعمرين واستفزازاتهم المتواصلة خلال الأعياد اليهودية.

وتستغل سلطات الاحتلال الأعياد والمناسبات اليهودية للتضييق على المواطنين الفلسطينيين، حيث تفرض عقوبات جماعية من خلال إغلاق الحواجز وتعزيز الإجراءات العسكرية، ما يعيق حركة تنقل المواطنين ويمنعهم من الوصول إلى الأماكن المقدسة.

في المقابل تُسهل سلطات الاحتلال اقتحامات المستوطنين للمدن الفلسطينية والمواقع الإسلامية والأثرية، مثل الحرم الإبراهيمي في الخليل والمسجد الأقصى في القدس.