ads
الخميس 17 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الأوقاف الإسلامية: 260 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى منذ صباح اليوم

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن نحو 260 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى منذ صباح اليوم الخميس، وذلك حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

واقتحم 260 مستعمرًا المسجد الأقصى، بحماية شرطة قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما أشارت مصادر، إلى أن قوات الاحتلال نصبت حاجزًا عسكريًا عند باب الأسباط لعرقلة وصول المواطنين إلى المسجد الأقصى.

وعززت شرطة الاحتلال من تواجدها في القدس القديمة والمسجد الأقصى ومحيطه، لتأمين اقتحامات المستعمرين واستفزازاتهم المتواصلة خلال الأعياد اليهودية.

وتستغل سلطات الاحتلال الأعياد والمناسبات اليهودية للتضييق على المواطنين الفلسطينيين، حيث تفرض عقوبات جماعية من خلال إغلاق الحواجز وتعزيز الإجراءات العسكرية، ما يعيق حركة تنقل المواطنين ويمنعهم من الوصول إلى الأماكن المقدسة. 

في المقابل تُسهل سلطات الاحتلال اقتحامات المستوطنين للمدن الفلسطينية والمواقع الإسلامية والأثرية، مثل الحرم الإبراهيمي في الخليل والمسجد الأقصى في القدس.

دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس مستوطن المسجد الأقصى شرطة الاحتلال