احتفالاً باليوم العالمي.. ندوة علمية عن التغذية الصحية السليمة بـ"تمريض بني سويف"

نظمت كلية التمريض بجامعة بنى سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، ندوة علمية عن التغذية الصحية السليمة، تحت إشراف الدكتور محمد ناجي محيسن عميد الكلية، والدكتورة حنان الزبلاوى وكيل الكلية لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة ، حاضر بالندوة الدكتورة هبة الله رضا الأستاذ المساعد بقسم صحة المجتمع بكلية الطب البشري.

وتناولت الندوة أساليب التغذية الصحية السليمة ودور الأغذية في مقاومة الأمراض ورفع المناعة، وتناولت بعض الطرق الصحية والسليمة لحفظ الأغذية، ومنع المخاطر التي تنتقل عن طريق الأغذية وكشفها وإدارتها، وتحسين صحة الإنسان، وفي ختام الندوة تم فتح باب الحوار للنقاش والإجابة على أسئلة الحضور.

ويذكر أن اليوم العالمي للغذاء يوافق ١٦ اكتوبر من كل عام، وقد أَعلنته منظمة الأغذية والزراعة التابعة لِمُنظمة الأمم المتحدة بهدف تسليط الضوء على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم الذين لا يستطيعون تحمُّل تكاليف نظام غذائي صحي، والحاجة إلى الوصول المنتظم إلى الأطعمة المغذية.