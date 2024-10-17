وزارة الدفاع الألمانية تعلن إسقاط جسم طائر قبالة سواحل لبنان

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الخميس، عن إسقاط سفينة تابعة لأسطول ألمانيا لجسم طائر مسير قبالة سواحل لبنان اليوم.

ومن ناحية أخرى، طالبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من سكان بعض المناطق في البقاع شرقي لبنان بالإخلاء، وذلك قبل تنفيذ ضربة بالطيران.

فيما انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن إسرائيل والأمم المتحدة في مقابلة حصرية مع صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية.

وبحسب ما ورد قال ماكرون خلف أبواب مغلقة، "إنه يجب ألا ينسى نتنياهو أن بلاده أنشئت بقرار من الأمم المتحدة، لذلك لا ينبغي له أن يحرر نفسه من قرارات الأمم المتحدة".