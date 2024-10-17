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الخميس 17 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

محكمة في بنجلاديش تصدر مذكرة اعتقال بحق رئيسة الوزراء السابقة

الشيخة حسينة
الشيخة حسينة
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أصدرت محكمة في بنجلاديش مذكرة اعتقال بحق رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة لاتهامها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، حسبما ذكر ممثلو الادعاء.

 

وكانت محكمة جرائم الحرب في بنجلاديش والتي أسستها الشيخة حسينة، أطلقت 3 تحقيقات مرتبطة بـ"القتل الجماعي" بحقها؛ على خلفية الاضطرابات التي أجبرتها على الفرار من البلاد، وفق ما أفاد محقق اليوم الاثنين.

 

وقُتل أكثر من 450 شخصا، العديد منهم بنيران الشرطة، خلال شهر من الاحتجاجات التي قادها الطلبة ضد حكم حسينة الذي استمر 15 عاما، قبل أن تستقيل وتفر إلى الهند في الخامس من أغسطس الجاري.

 

محكمة في بنجلاديش الشيخة حسينة مذكرة اعتقال