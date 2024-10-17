الصحة اللبنانية: 2367 شهيدًا وأكثر من 11 ألف مصاب جراء العدوان الإسرائيلى

أفاد جوزيف حلو مدير العناية الطبية بوزارة الصحة اللبنانية، بوقوع نحو 2367 شهيدا و11 ألفا و88 جريحا جراء العدوان الإسرائيلي في لبنان حتى أمس الأربعاء، فيما فقد القطاع الصحي 153 شهيدا نتيجة العدوان بالمخالفة لكل الأعراف والقوانين الدولية.

وأكد مدير العناية الطبية اللبنانية في مداخلة لقناة "القاهرة" الإخبارية، أن 5 مستشفيات خرجت عن الخدمة حتى الآن وهي "مرجعيون" و"بنت جبيل" و"ميس الجبل" و"صلاح غندور" و"سحمر" في البقاع الغربي، إلى جانب 53 مركزا من مراكز الرعاية الصحية الأولية التي كانت تهتم بالنازحين، وذلك نتيجة الاستهدافات في مناطق القصف المختلفة، ولا يزال 253 مركزا يعمل بشكل طبيعي.

وقال "إن وزارة الصحة كان لديها مخزون من المستلزمات الطبية يكفي لأربعة أشهر تم استخدام جزء كبير منها خلال فترة العدوان"، موضحا أن ما يصل من مساعدات وأدوية يتم توزيعه على المستشفيات لرفع مخزونها وقد تستمر تلك الإمدادات إلى شهرين.

وأوضح أنه منذ بداية الحرب الفعلية على لبنان، تم تأمين علاج مرضى غسيل الكلى في كل الأراضي اللبنانية بتوزيعهم على المستشفيات والمراكز، وكذلك مرضى السرطان حيث تم تأمين الأدوية من قبل وزارة الصحة بالمستشفيات الحكومية، والنواقص ستصل تدريجيا بالمستشفيات على نفقة وزارة الصحة.