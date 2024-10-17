الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الإيراني لمناقشة التطورات الجارية في المنطقة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي"، وذلك بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير أحمد فهمي، أن اللقاء ركز على استعراض التطورات الجارية بالمنطقة؛ حيث أكد الرئيس الموقف المصري الداعي لعدم توسّع دائرة الصراع وضرورة وقف التصعيد، للحيلولة دون الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة، ستكون ذات تداعيات خطيرة على أمن ومقدرات جميع دول وشعوب المنطقة.

وأكد الرئيس في هذا السياق ضرورة استمرار وتكثيف الجهود الدولية الرامية لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان، ووقف الانتهاكات والاعتداءات في الضفة الغربية، وإنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية لإنهاء المعاناة المتفاقمة للمدنيين.

من جانبه، أعرب الوزير الإيراني عن تقدير بلاده للجهود المصرية المستمرة لتحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة، مشيدًا بالدور المصري في ذلك الصدد على جميع المسارات.

كما نقل وزير خارجية إيران تحيات وتقدير الرئيس "مسعود بزشكيان" للرئيس، وهو ما ثمنه الرئيس، وتم الاتفاق على أهمية استمرار المسار الحالي لاستكشاف آفاق التطوير المشترك للعلاقات بين الدولتين.