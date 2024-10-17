رفض استئناف متهم بقتل والده في عين شمس

الخميس 17/أكتوبر/2024 - 12:20 م

قررت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، رفض استئناف سائق لاتهامه بقتل والده بسبب خلافات أسرية بينهما في عين شمس، وقضت بتأييد حكم السجن المؤبد.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم قتل المجني عليه والده عمدا بغير سبق إصرار ولا ترصد، على إثر خلافات أسرية بينهما فنشبت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة ضمر على أثرها في نفسه قتل المجني عليه.

واعترف المتهم انه تعدي علي والده بواسطة ماسورة وعصا خشبية مما تستخدم بدون مبرر او ترخيص قانوني.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم وأرشد عن السلاح المستخدم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.