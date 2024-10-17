رئيس أساقفة سبسطية: الله في عون الشعب المظلوم الذي يتعرض للحرب بغزة

قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، إن جنين ومخيمها تتعرض للاقتحامات والاعتقالات والاغتيالات وهذا ما يحدث في كثير من مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية.

وأضاف خلال بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ازدادت وتيرة هذه السياسة الاحتلالية الغاشمة خلال العام المنصرم ومع بدء الحرب على غزة، كما وازدادت البؤر الاستيطانية والحواجز العسكرية حيث باتت مسألة الانتقال من مدينة إلى مدينة ومن قرية إلى قرية مهمة في غاية الصعوبة.

وتابع عبر بيانه، أن هذا التنكيل الذي يتعرض له الفلسطينيون في الضفة الغربية يندرج في إطار الحرب الشاملة على شعبنا، حيث أنهم يريدون محاصرة الفلسطينيين والتنكيل بهم واذلالهم ومنعهم من حرية التنقل والوصول إلى أشغالهم وأعمالهم وخاصة في مناطق الـ 48 في ظل الشروط التعجيزية للحصول على تصاريح العمل.

واستكمل، فإلى متى سوف تستمر هذه المظالم وبات الكثيرون من الفلسطينيين في الضفة الغربية يعانون من حالة الفقر والعوز، كما أن البعض على شفا المجاعة ولكن وبالرغم من هذا فإن الفلسطيني سيبقى شامخًا ولن يرفع راية الاستسلام، ولم تسلم حتى شجرة الزيتون من عنصرية المستوطنين الذين يعتدون على قاطفي ثمار شجرة الزيتون هذه الشجرة المباركة التي ترمز إلى السلام ولكنها ترمز أيضًا الى عراقة وجودنا كفلسطينيين في هذه البقعة المباركة من العالم.

وأضاف، كل هذا يحدث على مرأى ومسمع العالم وكم من الوفود الدبلوماسية والأجنبية التي تجولت في الضفة الغربية بهدف معاينة هذه التعديات والممارسات الظالمة بحق شعبنا، ولكن حتى هذه الساعة لم يتغير شيئا ويبدو أن التقارير التي يكتبها هؤلاء الدبلوماسيون لقادة دولهم تبقى على الرف، هذا إذا لم يكن مصيرها سلة المهملات.

واختمم قائلًا، إنه من المؤلم والمحزن أن يحدث هذا كله مع شعبنا والعالم يتفرج علينا كان الله في عون هذا الشعب المظلوم الذي يتعرض للحرب في غزة وللسياسات الظالمة في الضفة الغربية، أما المؤامرة الكبرى فهي تستهدف القدس التي يراد انتزاعها من الجسد الفلسطيني ولكنهم لن ينجحوا في ذلك.



