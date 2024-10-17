السجن المشدد 7 سنوات لعامل بتهمة الشروع في قتل زميله بالمطرية

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة الشروع في قتل زميله بمنطقة المطرية .

وكشفت التحقيقات أن المتهم اعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهما، وارشد المتهم عن السلاح المستخدم في الواقعة مطواة، وأنه قام بطعن المتهم .

كان قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، تلقي بلاغا من أحد المستشفيات باستقبال عامل مقيم بدائرة القسم مصابا بجرح طعنى.

بالانتقال والفحص تم التقابل مع شهود الواقعة وأقروا بحدوث مشادة كلامية بين المصاب وآخر عامل مقيم بدائرة القسم اثر خلافات مالية واستخدم المتهم سلاحا أبيض مطواة كانت بحوزته، ونتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه جريمته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.