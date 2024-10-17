إسبانيا: ندعم جهود مصر الدؤوبة لوقف إطلاق النار في غزة

أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الخميس، دعم بلاده الكامل للجهود المصرية الدؤوبة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية، وفق نبأ عاجل أذاعته "القاهرة الإخبارية".

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، والوفد المرافق له.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن اللقاء تناول الأوضاع الإقليمية الراهنة وتطوراتها.

ومن جانبه، نقل "ألباريس" للرئيس السيسي تحيات وتقدير رئيس وزراء إسبانيا "بيدرو سانشيز"، وأشار إلى تأييد ودعم إسبانيا الكامل للجهود المصرية الدؤوبة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية، مؤكدًا محورية الدور الذي تقوم به مصر إقليميًا لوقف توسع دائرة الصراع، ودفع جهود إرساء السلام وتحقيق الاستقرار.

وشهد اللقاء في هذا الصدد التوافق على أهمية زيادة الجهود الدولية خلال المرحلة الحالية لوقف التصعيد المستمر، والتوصل إلى تهدئة شاملة للأوضاع في غزة ولبنان، على النحو الذي يمنع استمرار التدهور في الأوضاع الإنسانية، ويفتح الطريق نحو مسار تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

كما تناول اللقاء تأكيد عمق العلاقات الثنائية المتميزة وسبل تعزيزها ودفعها إلى آفاق أرحب، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، حيث أكد الجانب الإسباني في هذا السياق حرصه على تعزيز مشاركته في عملية التنمية التي تشهدها مصر، من خلال دور الشركات الإسبانية في العديد من القطاعات، ومن بينها التصنيع والزراعة والنقل، وذلك بما يعود بالنفع على الشعبين المصري والإسباني الصديقين.