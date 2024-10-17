في ذكرى رحيله.. محطات وأسرار عملاق المسرح ورائد الفن العربي «يوسف وهبي»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا تليفزيونيًا عن الفنان الراحل يوسف وهبي، وذلك تحت عنوان «في ذكرى رحيله.. محطات مهمة في مسيرة عملاق المسرح ورائد الفن العربي «يوسف وهبي».

وتحدث التقرير: «أن اليوم تحل ذكرى وفاة عملاق المسرح والفن العربي يوسف بك وهبي، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1982 تاركا إرثًا فنيًا عظيمًا في مجالات التمثيل والتأليف والإخراج والإنتاج».

وأضاف التقرير، «أن يوسف وهبي كرس حياته للفن عاشقًا له حتى آخر حياته ليبقى اسمه أحد أعمدة المسرح والسينما في مصر والعالم العربي، وولد «وهبي» في 17 من يوليو عام 1898 في مدينة الفيوم لعائلة من أعيان المحافظة».

وتابع التقرير، «أن والده عبد الله باشا وهبي كان أحد الشخصيات البارزة في الفيوم، وما زالت آثار العائلة موجودة هناك حتى الآن، ومنها مسجد عبد الله بك أحد أكبر مساجد المدينة».