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الخميس 17 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط عاطلين بحوزتهم 4 آلاف قرص مخدر بالقليوبية

أرشيفية
أرشيفية
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ألقت مباحث القليوبية القبض على عاطلين بحوزتهم كمية من الأقراص المخدرة بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وضبط بحوزتهما 4 آلاف قرص مخدر، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات سرية للواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية تفيد قيام عاطلين بالإتجار في المخدرات، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

وتم عرض المعلومات على اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، فجرى تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد فوزي رئيس مباحث القليوبية.

وعقب تقنين الاجراءات توجهت قوة أمنية بالتنسيق مع ضباط مكتب مكافحة المخدرات وألقي القبض على المتهمين وبحوزتهم 4 آلاف قرص مخدر مختلف الأنواع، وجرى التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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