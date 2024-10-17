الفائزة بأفضل فويس أوفر في أفريقيا: «بدأت في المجال منذ 18 عاما»

قالت شاهندا أحمد، الفائزة بأفضل فويس أوفر في أفريقيا، إنّها تفضل البحث الدائم عن أفضل معلق صوتي للاقتداء به ومعرفة سبب نجاحه ونوعية الأدوات التي يستحدمها، موضحة أنّها بدأت في مجال التعليق الصوتي في عمر 15 عام، إذ إنّها مستمرة فيه منذ 18 عام وحتى الآن.

وأضافت «أحمد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «الموضوع بدأ كطفلة صغيرة تبحث على الإنترنت عن كيفية الوصول إلى معلقة صوتية، كما أنني هذا العام بحثت عن أفضل معلق صوتي في أفريقيا فظهر لي ABVA وهي شركة كبيرة لمعلقين صوتيين ومعدين البودكاست، من ثم قدمت في هذه الشركة ووجدت أنهم يقيمون مسابقة سنوية في الفويس أوفر وشاركت فيها».

وتابعت: «بفضل الله تم ترشيحي وكسبت في مسابقة التعليق الصوتي وحصلت على لقب أفضل فويس أوفر في أفريقيا هذا العام»، لافتة إلى أنّ اللغة العربية في مجال الفويس أوفر تتطلب أشخاص محترفين، فليس من السهل أدائها بشكل صحيح.





