“البحوث الزراعية” ينظم ورشة عمل عن محصول الأرز

نظم مركز البحوث الزراعية بالتعاون مع وفد المعهد الوطني الصيني لبحوث الأرز خلال زيارتهم الرسمية لمصر ندوه علمية عن المحاصيل الاستراتيجية وخاصة محصول الأرز بالتعاون مع أكاديمية مركز البحوث الزراعية حضرها لفيف من اعضاء الهيئه البحثية المتخصصين في ذات المجال و ذلك في اطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وتحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية حيث ابدي وفد المعهد الصيني لبحوث الارز رغبته في مزيد من التعاون مع الجانب المصري في هذا الشأن.

وتم تقديم عرض توضيحي عن أنشطة مركز البحوث الزراعية ومعاهدة المختلفة وتوضيح دور مركز البحوث الزراعية في استنباط أصناف وهجن من المحاصيل الاستراتيجية المختلفة وقادرة علي التكيف مع التغيرات المناخية وخاصة محصول الأرز كما تم التعرف علي الأصناف الجديدة التي إنتجها مركز البحوث الزراعية كما تم التركيز علي دور مركز البحوث الزراعية في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة لمصر.

وعلي هامش الزيارة، قام وفد المعهد الوطني الصيني لبحوث الارز بزيارة تفقدية الي معهد بحوث المحاصيل الحقلية ومعهد بحوث الهندسة الوراثية والمعمل المركزي للمبيدات للتعرف علي الامكانيات البحثية والمعملية التي تتمتع بها معاهد ومعامل مركز البحوث الزراعية وتم ايضا عمل زيارة الي مركز بحوث الارز بسخا حيث أعرب الوفد عن رغبته في الاستمرار في المزيد من التعاون بين مركز البحوث الزراعية والمعهد الوطني الصيني لبحوث الارز.

ورافق الوفد أثناء الزيارة الدكتور أشرف حسين المشرف العام علي أكاديمية مركز البحوث الزراعية والدكتورة كريمان دياب المدير التنفيذي للاكاديمية والدكتور اسماعيل الرفاعي رئيس قسم بحوث الارز بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية والدكتور تامر فاروق رئيس بحوث بقسم بحوث الأرز.