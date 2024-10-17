محافظ قنا يفتتح أعمال إحلال وتجديد محطة مياه نقادة المدمجة

افتتح الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، أعمال إحلال وتجديد محطة مياه شرب نقادة المدمجة علي مساحة 1500 متر مربع ، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 10 آلاف متر/ مكعب، رافقه المهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، وحسين الزمقان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة ، وعدد من القيادات التنفيذية.

ومن جانبه أوضح محافظ قنا، أن مشروع إحلال وتجديد محطة نقادة المدمجة، تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحى لاستيعاب التوسعات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المحطة تخدم حوالى 60 ألف نسمة، من مدينة نقادة وبعض نجوع قرية الخطارة، بحجم استثمارات بلغ 25 مليون جنيه .

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، أن المحطة سوف تلبي احتياجات الأهالي، فضلا عن ضمان استدامة خدمات المياه، مؤكدا أن الشركة حريصة على تطوير محطاتها القائمة بشكل دوري، وإنشاء محطات جديدة، وإحلال وتجديد الشبكات القديمة بهدف تحسين جودة مياه الشرب، وحل مشكلات المياه التي تواجهها بعض المناطق، تنفيذًا لخطة الدولة الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

IMG-20241017-WA0003

IMG-20241017-WA0001

IMG-20241017-WA0002