ناقد فني: يوسف وهبي ترك الهندسة بسبب حبه للتمثيل.. ومسرحياته تميزت بالتراجيديا

قال الناقد الفني أحمد سعد الدين، إن الفنان الراحل يوسف وهبي كان يحب التمثيل والمسرح منذ الصغر، فعندما أرسله أباه لإيطاليا من أجل دراسة الهندسة، ترك هذا المجال وتحول إلى دراسة الفن والمسرح، ومن هنا تحول مساره تماما، مشيرا إلى أن يوسف وهبي كون فرقة مسرحية أطلق عليها «رمسيس» وكان يقدموا التراجيديا بعيدا تماما عن مسرح الريحاني وعلي الكسار الذين تميزوا بتقديم الكوميديا.

وأضاف «سعد الدين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الفنان الراحل يوسف وهبي لم يكتف بالمسرح، إذ درس السينما، وكان من القليلين في تاريخ مصر الفني الذين مثلوا وأخرجوا في المسرح والسينما.

وتابع، أن الفنان يوسف وهبي أبدع في التمثيل بمختلف المجالات المسرح والسينما والإذاعة، وكان دائما يحب المسرح العالمي، مشيرا إلى أن «وهبي» كان له مسرحيات كثيرة، وفرقته ضمت العديد من كبار الفنانين كأمينة رزق.