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الخميس 17 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط 5 أطنان سكر مجهول المصدر داخل مصنع بدون ترخيص في المرج

المضبوطات
المضبوطات
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مالك مصنع لتعبئة المواد الغذائية "سكر" - كائن بدائرة قسم شرطة المرج) لإدارته المصنع بدون ترخيص وعدم مطابقة المنشأة للاشتراطات الصحية.
كما تم ضبط كميات من السكر المعبأة في عبوات ناقصة الوزن، مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها،  لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما عثر بداخل المصنع على (قرابة 5 أطنان سكر – الأجهزة والأدوات المستخدمة في التصنيع)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أرباح غير مشروعة إدارته المصنع بدون ترخيص