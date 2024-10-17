مسئول باليونسكو: تحلية مياه البحر ضرورة لتلبية احتياجات المدن الذكية في مصر

أكد الدكتور هيربت نيكن، رئيس قسم الهيدرولوجي في منظمة "اليونسكو"، أهمية التوسع في تحلية مياه البحر لتلبية احتياجات المدن الذكية التي تُبنى في مصر.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "مجتمعات ذكية مناخيًا.. التخطيط والتشريعات"، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار نيكن إلى أن هناك 11 مدينة ساحلية ستستثمر في تقنيات تحلية المياه، مشددًا على أهمية هذه الخطوة في مواجهة الندرة المائية التي تعاني منها المنطقة، وعبر عن إعجابه بالمشاريع العمرانية الجديدة في مصر، موضحًا الحاجة الملحة لتوفير المياه للسكان المتزايدين.

وحذر نيكن من الأزمات المحتملة الناتجة عن الزيادة السكانية إذا استمرت على نفس الوتيرة، مؤكدًا أن الحل يكمن في التعليم والتدريب، وأوضح أنه لتحقيق التنمية المستدامة والأمن المائي، يجب دمج الطاقة في استراتيجيات إدارة المياه.