"المواطنة والتنشئة السياسية" ندوة للشباب والرياضة بشمال سيناء

نفذت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء"ادارة البرلمان والتعليم المدني" ندوة عن المواطنة و التنشئة السياسية" ضمن برامج التثقيف السياسي بمركز شباب مدينة العريش.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، وبتوجيهات إيهاب حسن عبد الوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء.

وتتناول الندوة المواطنة وأنها مفهوم قائم في مضمونه على قيم الانتماء والولاء للوطن، وعلى كل مواطن أن يدرك ما عليه من مسؤوليات تجاه بلده ليكون عنوان مشرف لوطنه بين الأمم، وكلما تمسك بأخلاقه ومبادئه وأدرك قيمة ومكانة وطنه بين الدول، كلما كان حجر الزاوية في بناء الوطن، وكان سببًا في خلق فرص الاستثمار والتنمية في بلاده.

في سياق متصل نفذ مركز شباب مدينة العريش مسابقة ثقافية لذوي القدرات والهمم ضمن خطة نشاط المركز والتي تأتي بهدف دمج ذوي الهمم والقدرات الخاصة في كافة الأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية داخل مراكز الشباب، طبقًا لتوجيهات الدولة بالاهتمام بذوي الهمم والقدرات الخاصة داخل الهيئات الشبابية.