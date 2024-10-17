"معاك في الغيط" تنشر فيديو لتوعية المزارعين بأهمية السياسة الصنفية لمحصول القمح

نشرت حملة "معاك في الغيط "حملة وزارة الزراعة للتوعية والإرشاد الزراعي والإنتاج الحيواني"، التي أطلقتها وزارة الزراعة لدعم جهود الإرشاد الزراعي، وتوعية المزارعين باستخدام وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة.

وركز مقطع الفيديو، من خلال خبراء معهد بحوث المحاصيل الحقلية، وأمراض النباتات، والإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، على أهمية إتباع السياسة الصنفية لموسم القمح، خاصة فيما يتعلق بزيادة الإنتاجية وتقليل تكاليف الإنتاج، كما أوضح أيضا الأصناف التي تجود زراعتها في كل محافظة، وناشد المزارعين بضرورة الالتزام بها، حيث تم توفير تقاوي تلك الأصناف في منافذ الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، وإتاحتها للمزارعين قبل بداية عمليات الزراعة.

وكان علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أطلق حملة وزارة الزراعة للتوعية والإرشاد الزراعي والإنتاج الحيواني "معاك في الغيط" لتكثيف جهود التوعية للمزارعين من خلال وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة.

كما يمكن متابعة كافة أنشطة الحملة، وتقديم التساؤلات والاستفسارات عبر مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بها على الرابط المجمع:

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