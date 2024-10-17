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الخميس 17 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رفع السواتر الخرسانية وفتح الطريق بميدان الساعة بالعريش

اعمال نظافة بالعريش
اعمال نظافة بالعريش
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تابع اللواء أسامة أحمد عَفش، رئيس مجلس ومدينة العريش، شكوي المواطنين تنفيذا لتوجيهات محافظ شمال سيناء بشأن متابعة الأعمال بمدينة العريش والحرص علي مصلحة المواطنين والمصلحة العامة ومتابعة شكاوي المواطنين وسرعة حلها.

وعليه أصدر رئيس المدينة تعليماته لإدارة تحسين البيئة بالاستجابة الفورية لشكاوي المواطنين، حيث وردت شكوى مصورة بوجود تجمعات قمامة بحي المساعيد خلف احدي الكافيتريات وعليه  تم رفع  القمامة والتراكمات والتجريد بمنطقة المساعيد وتم إزالة اسباب الشكوي.

فيما انتهي مجلس مدينة العريش من رفع السواتر الخرسانية وفتح الطريق بميدان الساعة أمام البنك الاهلي مع استمرار أعمال النظافة بالميدان، وذلك في ضوء توجيهات محافظ شمال سيناء، ونائب محافظ شمال سيناء، بشأن رفع  السواتر الخرسانية وبناء على تعليمات رئيس مجلس ومدينة العريش اللواء أسامة احمد محمد عفش  لرفع السواتر الخرسانية من الميدان حيث تم الانتهاء من رفع السواتر الخرسانية وجاري أعمال النظافة بالميدان وفتح الطريق أمام السيارات.

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