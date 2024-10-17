سقوط 7 لصوص لارتكاب جرائم سرقات بالزيتون وبدر.. صور

القت أجهزة الأمن بالقاهرة ، القبض على 7 لصوص لارتكاب جرائم سرقات المساكن ومدرية بالزيتون وبدر.



كان مدير امن القاهرة تلقى اخطاراً يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطلان – لهما معلومات جنائية) لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب جرائم السرقات.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب واقعتى سرقة أجهزة من داخل "مدرسة ومسكن أحد الأشخاص" بدائرة قسم شرطة الزيتون ، وتم بإرشادهما ضبط بعض المسروقات بمسكن أحدهما ، وأضافا بالتصرف فى باقى المسروقات بالبيع لدى عميلهما "سئ النية " (مالك محل أجهزه كمبيوتر - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة القليوبية) "تم ضبطه" ، وبحوزته المسروقات المستولى عليها.



وضبط (صاحب مخزن خردة) بدائرة قسم شرطة المعصرة ، وبحوزته (5 أعمده إنارة مقطعة إلي أجزاء - كمية من كابلات الضغط العالى - لمبة تقطيع وإسطوانة غاز- مركبة تروسيكل) ، وبمواجهته إعترف بقيامه بسرقة المضبوطات من أحد الطرق بقصد تقطيعها وبيعها.



كما ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة بدر تخصص فى إرتكاب وقائع السرقة من داخل المساكن ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب (6) وقائع سرقة بأسلوب "التسلق" .



وتم بإرشاده ضبط المسروقات بمسكنه بمحافظة أسيوط ، وأضاف ببيع هواتف محمولة "من متحصلات وقائع السرقة" لدى عميله "سئ النية "(مالك محل هواتف محمولة) "تم ضبطه".



كما ضبط (عاطل - مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بسرقة سيـــارة ( أحد المواطنين) حال تركها بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع".. كما تم بإرشاده ضبط السيارة بمكان إخفائها بدائرة القسم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.