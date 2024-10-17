وزير الخارجية الإسباني يؤكد محورية دور مصر إقليميًا لوقف الصراع بالمنطقة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، بحسب ما أفادت قناة "إكسترا نيوز".

وعبّر الوزير الإسباني عن دعم بلاده الكامل لجهود مصر في تحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إليه.

كما أكد الدور المحوري لمصر في المنطقة لوقف تصاعد الصراع وتعزيز جهود السلام والاستقرار.

واتفق الرئيس السيسي والوزير الإسباني على ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل التهدئة الشاملة في الأوضاع الراهنة في غزة ولبنان.

وأشار الوزير الإسباني أيضًا إلى رغبة بلاده في تعزيز المشاركة في عملية التنمية في مصر من خلال زيادة استثمارات الشركات الإسبانية في مختلف القطاعات.

تناول اللقاء عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.