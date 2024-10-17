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الخميس 17 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

طائرة الزمالك تغادر مطار القاهرة متجهة إلى الإمارات.. صور

بعثة الزمالك
بعثة الزمالك
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غادرت القاهرة اليوم الخميس، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك متجهة إلى الإمارات استعداداً لخوض بطولة السوبر المحلي.

ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، ويرافقها كل من، أحمد سليمان ونيرة الأحمر عضوي مجلس إدارة القلعة البيضاء.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء يوم الأحد المقبل .

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