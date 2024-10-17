تسكين الأسبقية الأولى للمرحله الثانية للتجمعات التنموية بشمال سيناء

أعلن اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم الأربعاء، عن تسكين الأسبقية الأولى للمرحله الثانيه للتجمعات التنموية في منطقة وسط سيناء.

وأكد المحافظ إلي تسكين الأسبقية الأولي للمرحلة الثانية في 7 تجمعات تنموية وهي «ك 61 بغداد / الدفيدف / النوافعة / طيبة التمد / طويل الحامض / النثيلة 1 / النثيلة 2».

وأشار المحافظ إلي أن الإطار العام لإنشاء التجمعات التنموية يكمن فى الارتقاء بمستوى الموارد المتاحة وتدعيم الهيكل الاقتصادى والاجتماعى والعمرانى والأمنى، بجانب المساهمة فى حل المشكلة السكانية وتوفير المزيد من فرص العمل

كما وجه اللواء دكتور خالد مجاور محمد محافظ شمال سيناء ، الشكر للمدرسة الفندقية ، علي الجهود المبذولة خلال الزيارات التي تصل المحافظة.

وأصدر المحافظ توجيهاته إلي العلاقات العامه بديوان عام المحافظة بمنح طلبة ومدرسي الفندقية شهادات تقدير ، تقديرا لجهودهم خلال زيارة الوزير البريطاني والوفد المرافق له إلي مدينة العريش.