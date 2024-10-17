ads
الخميس 17 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

حسام المندوه يؤازر بعثة الزمالك من مطار القاهرة

حسام المندوه
حسام المندوه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حرص الدكتور حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الإمارات، على مصافحة اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني فور وصوله إلى مطار القاهرة، قبل السفر لخوض السوبر المحلي.

وقام أمين صندوق نادي الزمالك بالحديث مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، وأكد على ثقته في قدرات الجميع لتحقيق لقب السوبر المحلي.

ويرافق بعثة الفريق الأبيض كل من، أحمد سليمان ونيرة الأحمر عضوي مجلس إدارة القلعة البيضاء.
ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.
ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء يوم الأحد المقبل.

حسام المندوه الدكتور حسام المندوه حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك بعثة الزمالك مطار القاهرة