بشار مراد: قوات الاحتلال دمرت جزءًا كبيرًا من مستشفى الهلال الأحمر بغزة

قال الدكتور بشار مراد، مدير مستشفى الهلال الأحمر، إن مقدمي الخدمات الصحية في قطاع غزة يمرون بأصعب الأوقات حاليًا، خاصة في منطقة شمال غزة التي تتعرض إلى إبادة جماعية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد ما بدأت العملية العسكرية منذ حوالي 13 يومًا.

وأضاف «مراد»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت جميع الطرق والممرات التي تؤدي إلى شمال قطاع غزة، كما تستهدف المباني والمستشفيات وأيضًا لسيارات الإسعاف بشكل مباشر، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 400 شهيد تقريبًا حتى هذه اللحظة منذ بدء العملية العسكرية نتيجة الاستهدافات المباشرة للمدنيين.

وتابع مدير مستشفى الهلال الأحمر، أن الاحتلال حرق المستشفى ودمر جزءًا كبيرًا منه، مشيرًا إلى أن الاحتلال لا يوفر ممر إنساني آمن للمدنيين بهدف أو الخروج أو حتى لإدخال عددًا من المساعدات الطبية والإنسانية للمرضى وسكان شمال قطاع غزة، موضحًا أن هناك 3 مستشفيات تعمل بأقل الإمكانيات في منطقة الشمال.