اللياقة البدنية في يومها العالمي.. تشجيع النشاط البدني في المدارس يقضي على التطرف.. والتغذية السليمة تخلق نمط حياة صحيا

يُحتفل باليوم العالمي للياقة البدنية في 17 أكتوبر من كل عام، وهو مناسبة عالمية تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية اللياقة البدنية والصحة البدنية والعقلية، يهدف هذا اليوم إلى تشجيع الناس في جميع أنحاء العالم على تبني نمط حياة صحي وممارسة النشاط البدني بانتظام، فتشجيع النشاط البدني في المدارس للقضاء على التطرف بين المراهقين والمراهقات والتغذية السليمة تخلق نمط حياة صحي

واليوم العالمي لللياقة البدنية هو فرصة لتذكير أنفسنا بأهمية الحفاظ على صحتنا ولياقتنا البدنية. دعونا جميعًا نلتزم بتبني نمط حياة صحي وممارسة النشاط البدني بانتظام لتحقيق حياة أفضل وأكثر صحة وسعادة.

أهمية اللياقة البدنية

من جانبه، قال الدكتور خالد وحيد، أستاذ بكلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة، لـ" البوابة نيوز " أسشجيع الناس على ممارسة النشاط البدني،و المبادرات المجتمعية،و تشجيع المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى تعزيز الصحة واللياقة البدنية، مثل إنشاء حدائق عامة وممرات للمشي وركوب الدراجات.

تحديات تواجه تحقيق اللياقة البدنية

وفى السياق ذاته، قال دكتور وائل السيد إبراهيم قنديل لـ"البوابة نيوز" أستاذ القياس والتقويم - عميد كلية التربية الرياضية جامعة السويس: على الرغم من أهمية اللياقة البدنية، إلا أن هناك العديد من التحديات التي تواجه تحقيقها، بما في ذلك قلة الوقت والذى يعتبر من أكبر التحديات التي تواجه الناس في ممارسة النشاط البدني بانتظام، والنمط الحياتي المستقرالذى يعتمد الكثير من الناس على وسائل النقل العام أو الخاصة للتنقل، مما يقلل من فرص ممارسة النشاط البدني، ونقص المرافق الرياضية حيث يفتقر العديد من المناطق إلى المرافق الرياضية المناسبة لممارسة النشاط البدني، العادات الغذائية غير الصحية تلعب دورًا كبيرًا في زيادة الوزن وتقليل اللياقة البدنية.

توصيات

ولفت دكتور "قنديل" إلى ان تشجيع النشاط البدني في المدارس للقضاء على التطرف ووقف تنامى الارهاب ويجب إدراج النشاط البدني في المناهج الدراسية وتشجيع الطلاب على ممارسة الرياضة بانتظام لتقوية عقولهم واجسادهم ،وتوفير المرافق الرياضية مهمة شاقة ومكلفة ويجب على الحكومات والمؤسسات توفيرها في جميع المناطق للشباب بدلا من تضييع اوقاتهم على المقاهى والاشياء الغير مفيدة ، وتشجيع المشي وركوب الدراجات فيجب تشجيع الناس على المشي وركوب الدراجات كوسيلة للتنقل والترفيه، وتغيير البيئة المحيطة فيجب تصميم المدن والمناطق السكنية بطريقة تشجع على النشاط البدني، مثل إنشاء مسارات للمشي وركوب الدراجات و الحدائق العامة، ونشر الوعي بأهمية التغذية الصحية فيجب نشر الوعي بأهمية التغذية الصحية ودورها في تحقيق اللياقة البدنية.