بوريل: قرار منح إسرائيل شهرًا واحدًا لحل الأزمة الإنسانية في غزة غير كافٍ

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، هجوم إسرائيل على منظمات الأمم المتحدة غير مقبول، وأن الأمم المتحدة تتعرض لهجوم من كل الجبهات من جانب إسرائيل، معربًا عن أمله في أن يندد مجلس الاتحاد بالهجمات الإسرائيلية على يونيفيل.

وأضاف جوزيب بوريل في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن روسيا تمثل تهديدًا وجوديًا لأوروبًا.

وتابع، أن ما يحدث في الشرق الأوسط كارثة وأزمة إنسانية كبيرة، وأن قرار الولايات المتحدة منح إسرائيل شهرًا واحدًا لحل الأزمة الإنسانية في غزة غير كافٍ.

وفي وقت سابق، ندد مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بالهجمات الإسرائيلية "غير المقبولة إطلاقًا" على مواقع قوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان.

وقال مفوض الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن دول الاتحاد استغرقت وقتًا طويلًا لإدانة اعتداء إسرائيل على قوات "اليونيفيل" الدولية في جنوب لبنان.

وجدد جوزيب بوريل، مع وزير خارجية بريطانيا الدعوة لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط".